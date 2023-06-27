لوكاشينكو: هددت بريغوجين بوقف المفاوضات في حال مقتل أي مدني روسي

أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه هدد رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين بوقف المفاوضات التي دارت بينهما خلال ساعات التمرد. في حال مقتل أي مدني روسي.

وصرح لوكاشينكو بأن بريغوجين قال له إنه لن يطلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تسليم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ورئيس الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، ولن يطلب حتى عقد لقاء.

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وأضاف: "أنا قلت له إن هذا أمر جيد، هذه خطوة جيدة جدا، لا داعي في هذه الظروف لتأزيم الوضع وطلب المستحيل".

وأشار إلى أن بريغوجين وافق على وقف تقدم قواته إلى موسكو الساعة 5 مساء.

وأكد الرئيس البيلاروسي أنه هدد بوقف المفاوضات مع بريغوجين، في حال مقتل مدني واحد على الأقل نتيجة تمرده عن قصد أو عن غير قصد.

ونوه إلى أن بريغوجين أقسم له بأنه ليس لديه مثل هذا الهدف، وأن هذا لن يحدث أبدا.

المصدر: تاس