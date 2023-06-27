انتقد مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، تصريحات رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، بشأن الوضع في أوكرانيا، قائلا إن أوربان "لا يحترم سمعة بلاده".

وقال أوربان في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق، إن "أوكرانيا لم تعد دولة ذات سيادة، وإن تحقيق السلام يعتمد على إرادة الولايات المتحدة".

كما أشار إلى أن "السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتحقق إلا بمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن أوروبا أضاعت فرصتها في الوساطة، لأنها لا تستطيع ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك".

وعلى خلفية تصريحات رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، قال بودولياك: "إذا كان يهين القيم الأوروبية علانية، ويظهر التزامه بالصرامة، بهذا لا يحترم سمعة بلاده... كم مرة عليك ألا تحترام البلاد".

ودعم عضو مجلس الدوما الروسي عن القرم، ميخائيل شيريميت، في وقت سابق، رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، في تقييمه للوضع الحالي لأوكرانيا.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لم ترفض أبدا إجراء أي مفاوضات قد تؤدي إلى تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا.

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المصدر: نوفوستي