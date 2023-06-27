لوكاشينكو: محاولة التمرد في روسيا ستعطي الغرب فرصة لإعادة تنسيق جهوده

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن محاولة الانقلاب الفاشلة التي نظمتها "فاغنر" ستعطي الغرب فرصة لإعادة تنسيق جهوده.

وأضاف في كلمة نقلتها وكالة الأنباء البيلاروسية BelTA" "دعونا نفترض الأسوأ، أن أوقاتا صعبة بانتظارنا، وعند إدراك الغرب لهذه الحقيقة سيخرجون باستنتاجاتهم التي ستكون بمثابة دروس لهم للمستقبل، وعندها سينسقون جهودهم ويوجهون ضربة في أشد الأماكن إيلاما".

وتابع: "كما قال الرئيس بوتين أمس، نحن بحاجة لتوحد مجتمعنا أكثر من أي وقت مضى، وهذه الأوقات ليست سهلة البتة".

وقد انسحبت قوات "فاغنر" بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مغادرة مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين إلى بيلاروس وكفّ البحث عنه، وعودة مقاتليه إلى معسكراتهم بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين، ووزارة الدفاع الروسية.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كفّ البحث عن بريغوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروس بتوجيه من الرئيس بوتين.

ومساء أمس الاثنين، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقالتي مجموعة فاغنر أمام 3 خيارات لا رابع لها وهي، إما التعاقد مع الجيش الروسي، أو ترك السلاح والعودة إلى عائلاتهم وأصدقائهم، أو السفر إلى بيلاروس.

المصدر: تاس + RT