وزيرة الخارجية البلجيكية تقدم الاعتذار بعد منح تأشيرات لوفد إيراني

قدمت وزيرة الخارجية البلجيكية حجّة لحبيب "الاعتذار" وأعربت عن "الأسف" في البرلمان مساء الاثنين، على خلفية منح تأشيرات لمسؤولين إيرانيين.

وقالت لحبيب أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب "إنني آسفة بصدق للأزمة التي نجد أنفسنا فيها اليوم... وأطلب منكم أن تعذروني".

وهذه هي المرة الثالثة منذ 15 يونيو التي تُستدعى فيها الوزيرة للحديث أمام النواب عن هذا الموضوع الذي يعصف بالحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو.

وقد اعتبر العديد من النواب أن تفسيراتها الأولى "غير متماسكة"، وتتخللها "مغالطات".

واتُهمت لحبيب بتعريض معارضين إيرانيين للخطر من خلال السماح لرئيس بلدية طهران علي رضا زكاني بالمشاركة في المؤتمر الدولي لرؤساء البلديات الذي عقد في بروكسل في الفترة من 12 إلى 15 يونيو.

وكانت وزارة الخارجية أصدرت في 8 يونيو تأشيرات لأربعة عشر مسؤولا إيرانيا، وفق الوزيرة التي قالت إنه تمت استشارة الاستخبارات البلجيكية "قبل تسليمها" ولم تبد أي اعتراض.

لكن في 12 يونيو، استغل أعضاء الوفد الإيراني تواجدهم في بروكسل لتصوير تظاهرة لمعارضين من أجل نقل الصور إلى سلطات بلادهم، بحسب النائبة داريا صفائي التي شاركت في التظاهرة.

المصدر: "أ ف ب"