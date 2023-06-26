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الخارجية الأمريكية: نود حل جماعة "فاغنر" وتسليم بريغوجين للولايات المتحدة

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الخارجية الأمريكية: نود حل جماعة
Sputnik ARTUR GABDRAHMANOV
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن بود واشنطن أن يتم حل جماعة "فاغنر" العسكرية الروسية وتسليم مؤسسها يفغيني بريغوجين للولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "نود أن نرى حل جماعة "فاغنر".

وأضاف أن واشنطن ستسعى لتسليم بريغوجين لها في حال وصوله إلى أراضي أي بلد يوجد لدى الولايات المتحدة اتفاقية تبادل المطلوبين معه.

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وقال ميلر بهذا الصدد: "لا توجد لدينا اتفاقية تسليم المطلوبين مع روسيا أو بيلاروس... ولكن أتوقع أننا سنحاول محاسبته في حال ظهوره في دولة توجد لدينا اتفاقية التسليم معها".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت العقوبات على يفغيني بريغوجين وشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، حيث اتهمتهما السلطات الأمريكية بالتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة.

كما صنفت واشنطن جماعة "فاغنر" تنظيما إجراميا دوليا.

المصدر: نوفوستي

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