كييف تبرر بطء الهجوم المضاد بكثرة الألغام الروسية المزروعة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

برر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بطء وتيرة الهجوم الأوكراني المضاد، بكثرة حقول الألغام الروسية في منطقة العمليات.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم في لوكسمبورغ، إن نظيره الأوكراني كوليبا برر أن بطء وتأخر القوات المسلحة الأوكرانية في الهجوم المضاد، كثرة الألغام الروسية من منطقة العمليات.

وأضاف تاياني أن كوليبا أشار إلى حاجة القوات الأوكرانية إلى إزالة الألغام الروسية من منطقة العمليات قبل تقدمهم إلى أية منطقة جديدة، مؤكدا أن الهجوم المضاد مستمر.

وشارك كوليبا اليوم في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المنعقد في مدينة لوكسمبورغ، عبر خاصية الفيديو كونفرس.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الجاري، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور.

المصدر: نوفوستي