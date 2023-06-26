الجيش الروسي يحول 6 مدرعات "برادلي" إلى "كومة خردة" في زابوروجيه (فيديو)

أظهر مقطع فيديو انتشر على الانترنت مجموعة من مركبات قتال المشاة "برادلي" أمريكية الصنع، مدمرة ومهجورة بعد هجوم جديد للقوات الأوكرانية في منطقة روبوتينو بمقاطعة زابوروجيه.

ووفق الفيديو، تم تدمير 6 مركبات أخرى في المعارك في بداية الهجوم المضاد، وبقيت "كومة من خردة معدات الناتو".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن 17 مركبة قتال مشاة من طراز "برادلي" قدمتها واشنطن للقوات الأوكرانية قد تعرضت للتلف أو التدمير.

وجاء في مقالة نشرتها الصحيفة الأمريكية: "قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا 113 مركبة قتالية من طراز برادلي في مارس. قال المسؤول إن 17 منها على الأقل - أكثر من 15 في المائة - تضررت أو دمرت في القتال حتى الآن".

المصدر: RT