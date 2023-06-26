"100 طريقة للموت".. كاتب "سيمبسون" يسرد تفاصيل صادمة عن العقد الموقع قبل ركوبه "تيتان"!

كشف كاتب المسلسل الأمريكي المثير للجدل "عائلة سيمبسون" مايك ريس، تفاصيل صادمة عن العقد الذي يوقع عليه الركاب قبل ركوب غواصة "تيتان" والانطلاق إلى الأعماق.

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وقال ريس إنه سافر على متن الغواصة 3 مرات، آخرها العام الماضي لمشاهدة حطام سفينة "تيتانيك" في أعماق المحيط الأطلسي، مضيفا أنه في كل مرة كان يوقع على عقدا لصالح شركة "أوشن غيت" المشغلة للغواصة، يتنازل من خلاله عن أي حقوق، ويتحمل المسؤولية الكاملة في حال وقوع أي خطأ تحت الماء.

وأكد ريس على ذكر كلمة الموت 3 مرات في العقد، والالتزام بدفع مبلغ قدره 250 ألف دولار مقابل الرحلة.

وأشار الكاتب الأمريكي إلى وجود خلل في الرحلة في كل مرة يشارك فيها، حيث كانت تفقد الاتصال باستمرار بالسطح، وذات مرة ضاعت قرب حطام "تيتانيك".

ووفقا للوثيقة التي وقع عليها، لم يتم اعتماد غواصة "تيتان" التجريبية من قبل أي هيئة تنظيمية، ويمكن أن تتسبب بإصابات جسدية أو صدمة نفسية أو وفاة.

ووصف ريس الرحلة بالممتعة لكن "انتحارية"، قائلا: "كان هناك شرح كامل لكل المخاطر التي قد يتعرض لها من هم على متن تيتان، ومنها فقدان الحياة، هناك 100 طريقة للموت".

ووفقا لخبراء الصناعة والركاب السابقين، كانت الرحلة الاستكشافية التي تمر بها "تيتان" وطاقمها محفوفة بالمخاطر للغاية، فقد كان على الغواصة أن تتحمل الضغط الناتج عن كونها تحت مستوى سطح البحر بحوالي 4000 متر.

يذكر أن خفر السواحل الأمريكي كان قد أعلن أن الحطام الذي تم العثور عليه في المحيط على بعد 500 متر من مقدمة سفينة "تيتانيك" كان لغواصة "تيتان"، وأظهر تحليل الحطام أن الغواصة تعرضت لأضرار كارثية وتوفي جميع ركابها.

ويوجد 5 أشخاص على متن الغواصة، انقطع الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه كان على متن "تيتان" كل من الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وغواص الأعماق الفرنسي المخضرم بول هنري نارجيولي، ومؤسس شركة أمريكية تنظم رحلات إلى حطام تيتانيك ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داوود وابنه.

المصدر: "The Guardian"