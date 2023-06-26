الاستخبارات السويسرية: العالم يتجه نحو ثنائية القطبية

نشر جهاز الاستخبارات السويسري SRC بيانا على الموقع الإلكتروني للمجلس الاتحادي السويسري جاء فيه أن ميزان القوى في العالم يميل نحو ثنائية القطبية.

ووفقا للبيان، فإن الصراع في أوكرانيا "يعزز اتجاه العالم نحو ثنائية القطبية مرة أخرى، فيما تظل أوروبا معتمدة استراتيجيا على الولايات المتحدة، بينما تعزز الصين مكانتها كقطب بين الدول التي تعارض ما تسميه الغرب".

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وتعتقد الاستخبارات السويسرية أنه إذا فاز دونالد ترامب أو مرشح انعزالي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، فقد يضعف التزام واشنطن بالمصالح الأوروبية مرة أخرى.

ويتابع البيان: "تريد الصين وروسيا تغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية، والقواعد واللوائح القائمة، فيما تحاول القوى الإقليمية مثل تركيا والهند والمملكة العربية السعودية توسيع رقعتهم للمناورة. أما اليابان فتعتبر الصين، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، (التحدي الاستراتيجي الأكبر في تاريخها)". وأضاف البيان: "في إفريقيا يتصاعد الصراع على النفوذ بين الدول الغربية وروسيا أو الصين".

وتعتقد وكالة الاستخبارات السويسرية أيضا أنه نظرا لوجود العديد من المنظمات الدولية في البلاد، تعد سويسرا من بين الدول الأوروبية التي يوجد فيها أكبر عدد من الأشخاص "المرتبطين بعمل الاستخبارات الروسية"، وتولي الاستخبارات السويسرية اهتماما بمراعاة العقوبات المناهضة لروسيا، التي يتبناها الغرب، وتصر على توسيع "أنشطة المراقبة" في هذا الصدد لتشمل جميع المناطق الجديدة.

المصدر: نوفوستي