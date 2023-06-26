الأمن الروسي يعتقل مشبوها موّل شراء عتاد لقوات كييف(فيديو)

اعتقل الأمن الفدرالي الروسي مواطنا في مقاطعة آمور فى الشرق الأقصى الروسي، بتهمة تمويله شراء عتاد ومسيّرات انتحارية لصالح قوات كييف.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "في منطقة أمور، تم اعتقال مواطن بتهمة إجرائه تحويلات مالية لشراء مسيرات ومعدات لصالح القوات الأوكرانية، وتم فتح قضية ضده بتهمة الخيانة".

وبحسب التحقيقات فقد أجرى المشتبه به أكثر من 10 تحويلات مالية لشراء مسيرات انتحارية وذخيرة وعتاد لصالح القوات الأوكرانية.

المصدر: RT