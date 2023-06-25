الرئيس الأوكراني يناقش مع نظيره البولندي الأحداث الأخيرة في روسيا و"زابوروجيه"

أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه ناقش في محادثة هاتفية مع رئيس بولندا أندريه دودا الأحداث الأخيرة في روسيا والوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وكتب زيلينسكي قي قناته على "تلغرام": "المحادثة الأخيرة اليوم مع شركائنا كانت مع رئيس بولندا أندريه دودا. ناقشنا الأحداث الأخيرة في روسيا وكيف يمكن أن تؤثر على مسار الأعمال القتالية والوضع في المنطقة".

إقرأ المزيد

يشار إلى أن هذه المكالمة تعتبر ثالث محادثة دولية يجريها زيلينسكي يوم أمس الأحد.

وقبل دودا، تحدّث مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ثم اتصل هاتفياً بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ناقش معه توسيع إمدادات الأسلحة بعيدة المدى، بالإضافة إلى قمة الناتو القادمة ومسار الأعمال القتالية.

المصدر: تاس