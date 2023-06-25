ظهور منظومة "تور إم 2" الروسية والطائرة بدون طيار "لونغ وينغ" الصينية خلال مناورات الجيش الجزائري

أفاد خبراء عسكريون، باستخدام الجيش الجزائري لأسلحة ومعدات عسكرية روسية خلال مناورات "فجر 2023"، التي تم خلالها تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية.

ووفقا للخبراء استخدمت القوات الجزائرية خلال تدريباتها اليوم منظومة "تور إم 2" الروسية والطائرة بدون طيار "لونغ وينغ" الصينية خلال مناورات الجيش الجزائري، في أول ظهور لهذه المعدات لدى الجيش الجزائري.

وجرت المناورات تحت إشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بولاية الجلفة، الناحية العسكرية الأولى للإشراف على تنفيذ المناورات.

ونفذت وحدات الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية بالجلفة هذه المناورات مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة، وذلك في إطار اختتام برنامج تحضير القوات لسنة 2022-2023.

واستخدمت القوات الجزائرية خلال المناورات أسلحة روسية ثقيلة، إلى جانب منظومة "تور" الصاروخية، وفق ما نقله خبراء عسكريون.

المصدر: RT + فيسبوك صدى الجيوش