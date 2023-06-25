نتنياهو يعلق على "إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في قبرص"

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، بـ"إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في قبرص".

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وفي بيان له، قال مكتب نتنياهو: "إسرائيل ترحب بإحباط الهجوم الإرهابي الإيراني في أراضي قبرص ضد أهداف إسرائيلية".

وتابع البيان: "إسرائيل تعمل في كل مكان بأساليب متنوعة من أجل حماية اليهود والإسرائيليين وستواصل العمل على القضاء على الإرهاب الإيراني أينما أطل برأسه بما في ذلك الأراضي الإيرانية".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن السلطات القبرصية "أحبطت هجوما شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيليين"، حيث أشارت مصادر إلى أن الهجوم "يهدف لقتل يهود دبرته أجهزة استخبارات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني"، منوهة بأن "عملية إحباط الاغتيالات المحتملة تمت بالتعاون مع المخابرات القبرصية وشركاء غربيين، من بينهم أجهزة استخبارات إسرائيلية وأمريكية".

المصدر: "رويترز" + "I24"