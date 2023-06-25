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"بعد تقييم الوضع".. إسرائيل تدفع بكتيبتين إضافيتين إلى الضفة الغربية

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Globallookpress
سيّدة مسنّة وفتاة خارج منزلهما المحترق بصورة متعمدة من قبل مستوطنين.
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أعلن متحدث الجيش الاسرائيلي استدعاء كتيبتيْن إضافيتين إلى الضفة الغربية بدءا من اليوم، مبينا أنهما لمتابعة تعزيز القوات هناك ليصل عدد الكتائب التابعة للجيش في الضفة إلى 27 كتيبة.

ونقلت إذاعة  الجيش الإسرائيلي عن المتحدث أنّ هذا الاستدعاء جاء بناء على تقييم الوضع في منطقة الضفة الغربية، ليكون في إطار متابعة تعزيز القوات الذي جرى الأسبوع الماضي.

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وبذلك يصل عدد الكتائب التابعة للجيش في منطقة الضفة إلى 27 كتيبة، بعد التعزيز الأخير بكتيبتين.

من جهته، حذّر البرلمان العربي يوم 21 الجاري، من التصعيد الخطير للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد البرلمان العربي في بيانه "تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الغاشم، ودعمه ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

المصدر: RT

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