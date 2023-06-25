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أردوغان وستولتنبرغ يبحثان موقف تركيا تجاه عضوية السويد بحلف الناتو

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أردوغان وستولتنبرغ يبحثان موقف تركيا تجاه عضوية السويد بحلف الناتو
Globallookpress
روستوف - روسيا الاتحادية.
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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بحثا فيها ملف السويد المقدّم للحصول على عضوية في الحلف، والتطورات الأخيرة في روسيا.

ووفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، لفت أردوغان إلى أنّ أنقرة تحافظ على موقف بنّاء تجاه عضوية السويد، "ولكن طالما استمرت أنشطة إرهابيي حزب العمال الكردستاني في البلاد، فإن التغييرات التشريعية ليس لها أي معنى".

وأوضح البيان أن الاتصال شدد على أن انتهاء التوتر الأخير في روسيا حال دون وقوع كوارث إنسانية لا تحمد عقباها.

وتم التأكيد خلال الاتصال أيضا، على أن "محاولات ربط الموافقة على مطالب أنقرة حيال (شراء وصيانة) طائرات إف-16 بموافقة الأخيرة على عضوية السويد بحلف الناتو، تضر بالمقام الأول بالناتو وأمنه وليس بتركيا"، بحسب البيان.

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المصدر: الأناضول

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