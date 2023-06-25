بلينكن: لا تغييرات في جهوزية القوات الاستراتيجية الأمريكية أو الروسية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن لا تشهد تغييرات في جاهزية القوات الاستراتيجية الروسية أو الأمريكية على خلفية الأحداث التي شهدتها روسيا.

وأشار الوزير بلينكن، اليوم الأحد، عبر شبكة "سي ان ان"، إلى أنّه "في كافة الأحوال، عندما تُبدي دولة كبيرة مثل روسيا علامات بعدم الاستقرار فيها، فإن هذا مدعاة لبعض القلق".

إقرأ المزيد

وأضاف في ردّه على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قلقة من الترسانة النووية الروسية: "نحن نتابع هذا بالطبع، فيما يتعلق بالأسلحة النووية، لم نشهد أي تغيير في جاهزيتها، كما لم تتغيّر جهوزية قواتهم الاستراتيجية. ولكن، بالطبع، نحن نتابع هذا عن كثب جدا".

كما لفت وزير الخارجية إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك الصورة الكاملة للأحداث التي شهدتها روسيا خلال الأيام الأخيرة، معتبرا أن واشنطن بانتظار معرفة كيف تطوّر الوضع.

وقال: "من الواضح أنه من السابق لأوانه القول على وجه اليقين إلى أين سيفضي ذلك. أنا أفترض أن الوضع يتطور لكننا لم نر الفصل الأخير بعد".

المصدر: تاس