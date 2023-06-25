حذر وزير النقل الفرنسي كليمون بون، من أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، سيكون صدمة مالية وجيوسياسية.

وقال الوزير لمحطة RTL الإذاعية: "إن ضم دولة إلى الاتحاد الأوروبي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، وهي دولة زراعية كبيرة في طور إعادة الإعمار، ليس فقط صدمة مالية، ولكن صدمة جيوسياسية أيضا للاتحاد الأوروبي".

إلى جانب ذلك، دعا بون إلى إصلاح النظام المالي للاتحاد الأوروبي، قبل اتخاذ مثل هذه الخطوات.

وفي وقت سابق، ذكرت المفوضية الأوروبية أنه لا توجد طرق مختصرة لأوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي