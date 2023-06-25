الاتحاد الأوروبي يبحث تمرّد "فاغنر"

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون غدا الاثنين في لوكسمبورغ، محاولة قوات "فاغنير" العسكرية الروسية الخاصة التمرّد على السلطة.

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وقال للصحفيين في أعقاب اجتماع مجلس الأمن الوطني في بروكسل: "سيبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ بين المحاور الرئيسية للمناقشات، الوضع في روسيا بعد دعوة يفغيني بريغوجين مؤسس شركة "فاغنر" للتمرد المسلح، والذي تمت تسويته في وقت لاحق".

وأضاف: "سيمثّل بلجيكا وزير الخارجية حجة لحبيب".

المصدر: تاس