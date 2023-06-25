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الاتحاد الأوروبي يبحث تمرّد "فاغنر"

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الاتحاد الأوروبي يبحث تمرّد
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أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون غدا الاثنين في لوكسمبورغ، محاولة قوات "فاغنير" العسكرية الروسية الخاصة التمرّد على السلطة.

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وقال للصحفيين في أعقاب اجتماع مجلس الأمن الوطني في بروكسل: "سيبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ بين المحاور الرئيسية للمناقشات، الوضع في روسيا بعد دعوة يفغيني بريغوجين مؤسس شركة "فاغنر" للتمرد المسلح، والذي تمت تسويته في وقت لاحق".

وأضاف: "سيمثّل بلجيكا وزير الخارجية حجة لحبيب".

المصدر: تاس

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