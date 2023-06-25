وسائل إعلام عبرية تتحدث عن إحباط محاولة اغتيال إسرائيليين في قبرص

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد إن السلطات القبرصية "أحبطت هجوما شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيليين".

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وأشارت مصادر إلى أن الهجوم "يهدف لقتل يهود دبرته أجهزة استخبارات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني"، منوهة إلى أن "عملية إحباط الاغتيالات المحتملة تمت بالتعاون مع المخابرات القبرصية وشركاء غربيين، من بينهم أجهزة استخبارات إسرائيلية وأمريكية".

وأضافت المصادر أنه "بعد اعتقال مشتبه به أذربيجاني قبل عامين، ويحمل جواز سفر روسي، كان يعمل نيابة عن الحرس الثوري الإيراني، كانت المخابرات القبرصية تراقب عن كثب التهديدات المحتملة على مدى الأشهر القليلة الماضية".

ويُزعم أن "شبكة الإرهابيين أرسلت مجنديها من الجزء الشمالي من قبرص الخاضع للسيطرة التركية".

المصدر: "I24News"