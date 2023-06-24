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وسائل إعلام: لوكاشينكو يطلع بوتين على نتائج المفاوضات مع قيادة "فاغنر"

مستشار الرئاسة الأوكرانية الفاشي بودولاك: كييف تستفيد من اندلاع "حرب أهلية" في روسيا

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مستشار الرئاسة الأوكرانية الفاشي بودولاك: كييف تستفيد من اندلاع
Globallookpress
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أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، أن كييف مستفيدة من اندلاع "حرب أهلية شاملة" في روسيا، مشيرا إلى أن اليومين المقبلين سيظهران مسار تطوّر الأوضاع في روسيا.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق إن أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة يتم تعديلها بحسب الوضع، مبينا أنها تحمل في طياتها طبيعتها الأساسية.

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وفي تطور مفاجئ في الأحداث التي وصلت إلى حد العصيان المسلح الذي أعلنه، يوم الجمعة، مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، أعلن الأخير قبل قليل وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدا أنها استدارت وتغادر الآن إلى الوراء.

وجاء في رسالة صوتية نشرها بريغوجين على حساب مكتبه الصحفي على "تلغرام": "أرادوا حل شركة فاغنر العسكرية الخاصة. لقد تقدمنا خلال 24 ساعة، وبقي أقل من 200 كيلومتر إلى موسكو. خلال هذا الوقت، لم تنزف قطرة واحدة من دماء مقاتلينا".

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. تطورات جديدة في العصيان المسلح.. بيان لـ"فاغنر" وإعلان رئاسي من لوكاشينكو