 
مباشر
عاجل
بوتين يتوجه بخطاب للشعب

الحكومة الأمريكية تتكبد خسائر كبيرة جراء البحث عن غواصة "تيتان"

أخبار العالم

الحكومة الأمريكية تتكبد خسائر كبيرة جراء البحث عن غواصة
AP
غواصة تيتان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkcx

كلف دور الحكومة الأمريكية في عمليات البحث عن غواصة "تيتان" المنكوبة في المحيط الأطلسي حوالي 1.2 مليون دولار.

إقرأ المزيد
عراف عربي توقع كارثة غواصة
عراف عربي توقع كارثة غواصة "تيتان" قبل سنتين! (فيديو)

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن تقدير أولي لمارك كانسيان، كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، فإن المبلغ النهائي قد يكون أكثر من ذلك.

وفي وقت سابق، أعلن خفر السواحل الأمريكي أن الحطام الذي تم العثور عليه في المحيط كان من غواصة "تيتان"، وأظهر تحليل الحطام أن الغواصة تعرضت لأضرار كارثية وتوفي جميع ركابها.

ويوجد 5 أشخاص على متن الغواصة التي كانت في رحلة سياحية إلى موقع حطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة، وانقطع الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد الماضي. 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه كان على متن "تيتان" كل من الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وغواص الأعماق الفرنسي المخضرم بول هنري نارجيولي، ومؤسس شركة أمريكية تنظم رحلات إلى حطام تيتانيك ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داوود وابنه.

المصدر: واشنطن بوست

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. السلطات الروسية تتعامل مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر"