لحظة بلحظة.. تطورات جديدة في العصيان المسلح.. بيان لـ"فاغنر" وإعلان رئاسي من لوكاشينكو
تتعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية في هذه الأثناء مع عصيان مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "جميع الرسائل ومشاهد الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة "فاغنر" حول "ضربة وجهتها وزارة الدفاع الروسية" للمعسكرات الخلفية لـ"فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي
وفي ما يلي أبرز تطورات الأوضاع لحظة بلحظة:
- وسائل إعلام: لوكاشينكو يطلع بوتين على نتائج المفاوضات مع قيادة "فاغنر"
- بريغوجين: قوافلنا تستدير ونغادر في الاتجاه المعاكس
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