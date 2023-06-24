لحظة بلحظة.. السلطات الروسية تتعامل مع عصيان مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر"
تتعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية في هذه الأثناء مع عصيان مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "جميع الرسائل ومشاهد الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة "فاغنر" حول "ضربة وجهتها وزارة الدفاع الروسية" للمعسكرات الخلفية لـ"فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي
وفي ما يلي أبرز تطورات الأوضاع لحظة بلحظة:
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مراسل RT: انفجاران قرب مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في روستوف
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وزارة الدفاع الروسية تهيب بمقاتلي "فاغنر" عدم التورط في مغامرة بريغوجين الإجرامية
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