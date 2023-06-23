CBS News: قوات كييف مذهولة في الهجوم المضاد بالمقاومة الشديدة للروس

أكدت قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن قوات كييف أصابها الذهول خلال شنّها الهجوم المضاد، بسبب المقاومة الشديدة التي أبدتها القوات المسلحة الروسية.

وكانت قوات كييف قد ذكرت في وقت سابق أنه من "الصعب جدا" صد القوات المسلحة الروسية، فالقوات المسلحة الأوكرانية تتضرع من أجل الحصول على الذخيرة والأسلحة والأفراد".

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وقال تقريرالقناة: "إنهم يواجهون مقاومة روسية أشد مما كانوا يتوقعون ".

يشار إلى أنه في وقت سابق، ذكرت شبكة CNN نقلاً عن اثنين من ممثلي الدول الغربية ومسؤول رفيع المستوى في البنتاغون، أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية لم يرتق إلى مستوى التوقعات المعقودة عليه.

المصدر: RT