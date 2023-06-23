نيبينزيا: غوتيريش تجاهل تحذيراتنا بخصوص مآرب كييف حول "كاخوفسكايا" الكهرومائية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خيبة أمل بلاده من تجاهل الأمين العام أنطونيو غوتيريش لرسالة موسكو في أكتوبر حول مآرب كييف بخصوص "كاخوفسكايا" الكهرومائية.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لا يسعنا هنا إلّا أن نشير إلى خيبة أملنا من الطريقة التي تصرفت بها منظمتنا العالمية وما زالت تتصرف.. لقد حذّرنا الأمين العام بشأن نوايا كييف فيما يتعلق بمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية في رسالتنا مرة أخرى بتاريخ 21 أكتوبر من العام الماضي.. ولم يتم اتخاذ أي إجراء ".

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كما تساءل مندوب روسيا الدائم عن سبب عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة مع الجانب الأوكراني.

هذا وفي ليلة 6 يونيو الجاري، شنّت قوات كييف سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ودمّرت الجزء العلوي منها، بينما نجا السد نفسه من الدمار الكامل.

وأدى هذا التدمير إلى حصول تصريف غير منظّم للمياه من خزان كاخوفسكايا وإغراق مناطق في مقاطعة منطقة خيرسون على اتجاه مجرى نهر دنيبر.

بدوره، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدمير المحطة الكهرومائية بأنه عمل بربري من قبل نظام كييف، وأشار إلى أن هذا أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

المصدر: نوفوستي