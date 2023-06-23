زيلينسكي يتحدث عن تفشي الفساد: ستتم محاسبة المسؤولين عن سوء أوضاع الملاجئ

اشتكى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع، من أن ربع الملاجئ في البلاد وثلثها في العاصمة كييف، غير صالحة كملاذ آمن.

وقال زيلينسكي على قناته في تيليغرام: "ربع الملاجئ في أوكرانيا وثلثها في كييف غير صالحة للاستعمال"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن القومي والدفاع قرر محاسبة المسؤولين وإصلاح جميع الهياكل الوقائية لتكون في حالة مناسبة.

كما أشار إلى أن السلطات تواصل العمل على تنفيذ الإصلاح القضائي بتعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي. وشدد على أنه سيتم تعزيز المسؤولية عن الفساد في نظام العدالة.

يذكر أنه تم تخصيص المجموعة الثالثة من المناقشات في الاجتماع، للتكامل الأوروبي لأوكرانيا. وقال زيلينسكي إن كييف تستعجل تنفيذ التوصيات الأوروبية.

المصدر: نوفوستي