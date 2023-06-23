مدفيديف ينعت الرئيس البولندي بأشد العبارات ردا على تصريح استفزازي

نعت نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الرئيس البولندي أندريه دودا "باللقيط والحثالة"، بعد دعوته "لإعدام روسيا كالحيوان المسعور".

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وجاء في منشور لمدفيديف على "تليغرام": "دعا الحثالة البولندي المدعو دودا لإطلاق النار على روسيا كالحيوان المسعور. هل لا يزال هناك من يأملون في التفاوض مع هؤلاء الأوغاد؟ لا جدوى... بل طلقة الرصاص خسارة على مثل هذا البراز. في القرن الثامن عشر كانوا يأتون بمثل هذا المخلوق ببساطة إلى الساحة الحمراء ويعدمونه بتقطيع أوصاله. لكننا إنسانيون، وسننتقم بطريقة مختلفة".

وكان دودا قد صرح في مقابلة مع قنوات تلفزيونية أوكرانية، "بضرورة وقف روسيا بأسرع وقت ممكن، لأنها قد ترغب لاحقا في غزو كل أوكرانيا، وشن الحرب على الجمهوريات السوفيتية السابقة".

وسبق لدودا وقال: "روسيا وحش بري يلتهم الإنسان ويتعين تعقبه وإطلاق النار عليه، لأنه معتاد على أكل لحم البشر".

المصدر: تليغرام