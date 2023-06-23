الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن أسلحة غربية واعتراض 15 صاروخ HIMARS في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مخازن أسلحة غربية واعتراض 15 صاروخ HIMARS وقنابل جوية موجهة من نوع JDAM أمريكية الصنع في أوكرانيا.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

دمرت القوات الروسية الليلة الماضية بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة مخازن أسلحة غربية تابعة للقوات الأوكرانية.

خلال الـ24 ساعة الماضية شهدت محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، أشد الاشتباكات.

في محور جنوب دونيتسك، تم صد ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية، كما تم إيقاف أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع في زاباروجيه، وتصفية أكثر من 130 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعي هاوتزر من طراز D20، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع.

في محور دونيتسك تم صد أربع هجمات في بيرفومايسكوي وبيرديشي ومارينكا في دونيتسك، وتم تصفية أكثر من 90 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-20 و Msta-B. بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 118 بالقرب من قرية تشاسوف يار في دونيتسك.

في محوركوبيانسك، تم تصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع، كما تم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع في خاركوف.

في محور كراسني ليمانسك، تم القضاء على مجموعتين تخريبيتين، و90 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعين ذاتيي الحركة من طراز Gvozdika، وعدد من مدافع D20 وD-30.

في محور خيرسون، تم تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير نظام مدفعي أمريكي الصنع M777.

تم اعتراض أربعة صواريخ تكتيكية من طراز Tochka-U بالإضافة إلى 15 صاروخ HIMARS وقنابل جوية موجهة من نوع JDAM أمريكية.