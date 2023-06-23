أورسولا فون دير لاين لا تتخيل الاتحاد الأوروبي بدون أوكرانيا بعد 30 عاما

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها لا تتصور الاتحاد الأوروبي خلال الـ30 عاما المقبلة بدون أوكرانيا فيه.

جاء ذلك في مقابلة صحفية مع El Mundo، قالت خلالها: "لا يمكننا تحديد موعد دقيق لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنه من غير المعقول ألا يضم أوكرانيا وكتلة غرب البلقان في غضون 20-30 عاما".

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وتابعت فون دير لاين أنه لهذا السبب، "يتم بالفعل اتخاذ خطوات فيما يتعلق بأوكرانيا لإنشاء نظام خاص لعلاقات الاتحاد الأوروبي معها، في شكل تكامل أولي مع السوق الموحدة"، واستشهدت بالتعاون في مجال الطاقة والتعريفات الجمركية على الحبوب الأوكرانية مثالا على هذا التكامل. كما أوضحت أن هناك بالفعل عدد من القطاعات التي يتم فيها تسهيل الاندماج في السوق الموحدة.

وقالت إن الاتحاد لديه ميزانية لمساعدة كييف بعد عام 2023، وبناء على اقتراحها، تدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسألة تخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا (ثلثها من المنح، وثلثيها من القروض) على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وشددت على أن لدى الاتحاد الأوروبي "مسؤولية خاصة تجاه أوكرانيا"، وتابعت: "يجب أن نأخذ في الاعتبار رغبة الدولة المعلنة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما نعمل معهم على إصلاح منظومة القضاء، واتخاذ تدابير مكافحة غسيل الأموال والفساد، وعلى حرية المعلومات وغيرها من القضايا".

المصدر: نوفوستي