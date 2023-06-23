اعتبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حول تأييد سكان القرم للانضمام إلى روسيا، حمل بذورا عقلانية في طياته.

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وفي تعليقه على تصريح أوباما حول أن الكثير من سكان القرم الناطقين باللغة الروسية كانوا يؤيدون انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا عام 2014، قال بيسكوف: "نرى أنه من حين لآخر تظهر مثل هذه الرؤى العقلانية".

وأشار إلى أن هذا التصريح في بذور عقلانية، حيث كانت هناك كتلة كبيرة للغاية من الساسة الغربيين الذين أيدوا العلاقات الجيدة مع روسيا وعارضوا التحريض على رهاب روسيا.

وأضاف: "جميع سكان القرم أرادوا الانضمام إلى روسيا، وليس الكثير منهم" كما قال أوباما.

المصدر: نوفوستي