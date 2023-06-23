خبير: أي مصنع لـ"بيرقدار" في أوكرانيا سيصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي

أكد الخبير في مجال الطائرات المسيرة دينيس فيدوتينوف، أن مصنع مسيرات "بيرقدار" التركية في أوكرانيا الذي يتحدث عنه نظام كييف، سيصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية إن تم إنشاؤه.

وأضاف أن المصنع، إن استمرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حتى تشييده، سيصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

إقرأ المزيد

وكان الرئيس التنفيذي لشركة Baykar هالوك بيرقدار قد أعلن في وقت سابق، عن إنتاج طائرات هجومية مسيرة "بيرقدار TB2" و"بيرقدار Akinci" في أوكرانيا اعتبارا من عام 2025.

وتابع فيدوتينوف أنه "حال ظهور مثل هذه المنشآت على أراضي أوكرانيا، سيكون من الصعب تخيل الظروف التي ستضمن سلامتها"، وأشار إلى أن كييف مهتمة بالتعاون العسكري التقني مع أنقرة على المدى الطويل، فيما تعتمد تركيا على أوكرانيا في "بناء محركات طائراتها".

وأوضح أن "أوكرانيا بدورها ترغب في مساعدة تركيا لتحسين كفاءاتها في ابتكار أنظمة حديثة للطائرات المسيرة كبيرة الحجم من فئة MALE".

المصدر: نوفوستي