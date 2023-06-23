السفارة الروسية لدى كانبيرا تلجأ إلى المحكمة العليا الأسترالي بعد فسخ عقد إيجار أرضها

أفادت وكالة "سبوتنيك" بلجوء السفارة الروسية لدى كانبيرا إلى المحكمة العليا بعد فسخ سلطات المدينة عقد إيجار قطعة أرض خصصت لبناء مبنى جديد تابع للسفارة الروسية في كانبيرا.

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ونقلت الوكالة عن البعثة الدبلوماسية الروسية: "لجأت السفارة الروسية لدى أستراليا إلى المحكمة العليا بعد إلغاء كانبيرا عقد إيجار قطعة أرض خصصت لتشييد مبنى جديد عليها تابع للسفارة الروسية".

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أن حكومته ستمنع روسيا من تشييد هذا المبنى قرب مقر البرلمان في كانبيرا بسبب "مخاوف متعلقة بالأمن القومي للبلاد"، وربط هذه الخطوة بالعملية الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت السفارة الروسية أن المحكمة الفدرالية الأسترالية حكمت بأن فسخ عقد الإيجار الصادر عن هيئة العاصمة الوطنية في أغسطس 2022 "باطل وغير لائق"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تدمير العلاقات مع موسكو.

المصدر: سبوتنيك