آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /23.06.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vk44
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
- موسكو: تكهنات مجلس الشيوخ الأمريكي باستخدام روسيا الأسلحة النووية سخيفة
- الدفاع الروسية تستعرض مهارات قناصيها في منطقة العملية الخاصة (فيديو)
- نتنياهو: إسرائيل قد تكون وسيطا بين روسيا وأوكرانيا
- هنغاريا وبولندا تقترحان توسيع صفقة الحبوب لأوكرانيا
- مشروع قرار في الكونغرس: استخدام السلاح النووي الروسي ضد أوكرانيا يعني الهجوم على الناتو
- بيلد: الجيش الأوكراني لا يستطيع مواجهة سلاح الطيران الروسي
- الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك