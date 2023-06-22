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للتوبيخ الرسمي.. استدعاء سفير واشنطن لدى بكين بعد تصريحات بايدن عن نظيره الصيني

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للتوبيخ الرسمي.. استدعاء سفير واشنطن لدى بكين بعد تصريحات بايدن عن نظيره الصيني
Globallookpress
السفير الأمريكي في بكين نيكولاس بيرنز.
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استدعت الحكومة الصينية السفير الأمريكي لدى بكين لتوبيخه على التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الرئيس الصيني شي جين بينغ واصفا إياه بـ"الديكتاتور".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الحكومة الصينية استدعت السفير الأمريكي لدى بكين نيكولاس بيرنز من أجل التوبيخ الرسمي بعد التعليقات التي صدرت عن بايدن.

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بدورها، أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ تصريحات بايدن ووصفتها بأنها "سخيفة للغاية وغير مسؤولة".

وكان الرئيس جو بايدن قد صرّح اليوم الخميس أنه يتوقع اللقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في "المدى القريب".

وفي وقت سابق وصف بايدن الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"، وقال "هذه التصريحات لن تؤثّر على مسار علاقتنا.. نحن نتحدث مع حلفائنا بأننا لا ينبغي أن نتجنّب الحقائق فيما يتعلق بالصين".

وأضاف: "وهذا لن يتغير كثيرا .. الوزير بلينكن قام برحلة عظيمة إلى الصين وأعتقد أنّه سيكون هناك لقاء مع نظيري الصيني في الفترة المقبلة".

المصدر: RT + "مورنينغ ستار"

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