آل ثاني يؤكد على علاقة الصداقة بين البلدين.. وزيرا خارجية روسيا وقطر يعقدان مباحثات في موسكو

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأوضاع في فلسطين وأفغانستان وسوريا وليبيا والسودان.

وقال رئيس الوزراء ووزيرالخارجية القطري أن بلاده ترتبط بعلاقة صداقة مع روسيا وأن هناك "مواضيع ذات اهتمام مشترك" بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته يوم الخميس، إن "الأجندة الدولية والإقليمية تم النظر فيها بشكل جوهري، مع التركيز على الوضع في أفغانستان وسوريا وليبيا والسودان والأراضي الفلسطينية".

وجدد لافروف ووزير خارجية قطر خلال لقائهما في موسكو، التأكيد على نية الدولتين تكثيف الحوار السياسي وبناء الاتصالات.

ولفت البيان إلى إيلاء اهتمام كبير لمسألة ضمان الاستقرار في الخليج العربي وإنشاء نظام مستقر للأمن الجماعي في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم.

وفي ختام اللقاء، قدم لافروف، لسفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وسام الصداقة تقديرا لمساهمته الشخصية الكبيرة في تعزيز العلاقات الروسية القطرية.

المصدر: RT