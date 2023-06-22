كازاخستان تعلن استعدادها لاستضافة اجتماعات "صيغة أستانا" حول سوريا مجددا

أعلنت الخارجية الكازاخية استعداد كازاخستان لاستضافة اجتماعات "صيغة أستانا" حول سوريا مجددا، إن أعرب المشاركون فيها عن رغبتهم في ذلك.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الخميس: "إذا أعرب المشاركون في الاجتماعات الدولية بشأن سوريا بصيغة أستانا عن طلب جماعي لمواصلة المفاوضات في أستانا، فإن كازاخستان مستعدة للنظر في إمكانية استئناف العملية كبادرة حسن نية، مع مراعاة التقدم المحرز للمفاوضات في أماكن أخرى، والوضع في سوريا ككل".

وجاء هذا التصريح بعد يوم واحد من اقتراح وزارة الخارجية الكازاخستانية لجعل الجولة الـ20 لمحادثات أستانا حول سوريا التي اختتمت أمس الأربعاء، الجولة الأخيرة من اللقاءات بهذه الصيغة.

من جهته قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في مؤتمر صحفي في ختام الجولة أن هذه الصيغة أثبتت فعاليتها وستتواصل.

المصدر: نوفوستي