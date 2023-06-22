وسائل إعلام: المستشفى العسكري الرئيسي بأوكرانيا يسجل زيادة في عدد المصابين

أفادت قناة ABC نقلا عن رئيس المستشفى العسكري الرئيسي في أوكرانيا بأن المستشفى يسجل زيادة بنسبة 20% في عدد المصابين منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد مؤخرا.

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وأضافت القناة: "يشهد المستشفى نموا بنسبة 20% في حالات دخول المستشفى منذ بدء الهجوم المضاد قبل أسبوعين"، مشيرا إلى أن معظم الجروح التي يصل بها المصابون هي الجروح الناجمة عن الشظايا.

وذكرت القناة أن أطباء المستشفى أجروا نحو ألفي عملية جراحية العام الماضي، مؤكدة أن نصفها هي عمليات البتر.

وشنت القوات الأوكرانية في 4 يونيو الجاري هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقائه مع الصحفيين العسكريين الروس في 13 يونيو الجاري إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة أثناء هجومها المضاد ولم تحقق أي نجاحات حتى الآن. وأمس الأربعاء، أعلن بوتين أن أوكرانيا تخشى من خسائرها القتالية في المستقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان الفعالية القتالية الشاملة للجيش الأوكراني. كما أفاد بأن كييف قد فقدت 245 دبابة و678 مدرعة مختلفة بما فيها دبابات "ليوبارد" والمدرعات الفرنسية والأمريكية.

المصدر: نوفوستي