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بوتين: روسيا تؤيد منع تطوير الأسلحة السامة

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بوتين: روسيا تؤيد منع تطوير الأسلحة السامة
Globallookpress Mikhail KlimentyevKremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تؤيد تعزيز الآليات التي تمنع تطوير الأسلحة البيولوجية والسامة.

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جاء ذلك في كلمة الرئيس بوتين للمشاركين ومنظمي المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان "التهديدات العالمية للأمن البيولوجي"، حيث قال: "بلادنا تؤيد باستمرار تعزيز الآليات الدولية التي تمنع تطوير وانتشار الأسلحة البيولوجية والسامة".

وتابع بوتين بأن روسيا مستعدة لمواصلة المشاركة بنشاط في القضاء على تفشي الأمراض الخطيرة في العالم، نظرا لأهمية بناء جهود مشتركة في مكافحة الأوبئة.

وانتقد الرئيس محاولات بعض الدول استغلال المشكلات الدولية الراهنة لضمان أمنها البيولوجي على حساب الآخرين، وأكد على ضرورة تعزيز الآليات فوق الوطنية التي تمنع تطوير وانتشار الأسلحة البيولوجية والسامة، حيث أشار الرئيس إلى أن التفاعل الدولي لهذه الأغراض يجب أن يتم على أساس المساواة، والاحترام المتبادل بين الدول، والذي لا غنى عنه.

المصدر: نوفوستي

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