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ريابكوف: تلقينا طلبا أمريكيا بإتاحة الاتصال بمراسل "وول ستريت جورنال" المعتقل لدينا بتهمة التجسس

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ريابكوف: تلقينا طلبا أمريكيا بإتاحة الاتصال بمراسل
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن روسيا تبحث طلب القنصلية الأمريكية الاتصال بمراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، المعتقل في روسيا بتهمة التجسس.

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وقال ريابكوف: "لقد تلقينا هذا الطلب ويتم النظر فيه. القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد لكنني أعتقد أن هذه ليست مادة لوسائل الإعلام، بل لحظة عمل فقط ونحن على اتصال مع السفارة الأمريكية بهذا الشأن وستحصل على جميع الإخطارات منا".

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن غيرشكوفيتش قام بناء على تعليمات من الجانب الأمريكي، بجمع معلومات سرية حول أنشطة إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وتم اعتقاله في مارس الماضي بمدينة يكاترينبورغ الروسية بتهمة التجسس.

المصدر: تاس

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