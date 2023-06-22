الجيش الإسرائيلي يفجر منزل الأسير كمال جوري بمدينة نابلس (فيديو)

هدم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير كمال جوري في مدينة نابلس.

ويقع منزل عائلة الأسير جوري الذي تم اعتقاله في فبراير الماضي، في الطابق الثاني من بناية سكنية في منطقة شارع تل وتبلغ مساحته 130 مترا مربعا، ويؤوي خمسة أفراد.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الإسرائيلي، فجرا، منطقة شارع تل في نابلس، وحاصرت منزل الأسير كمال جوري، وقامت بتفجيره بعد ساعات، وسط اندلاع مواجهات في المكان.

وأكد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 165 حالة اختناق نتيجة الغاز السام، نقلت إحداها إلى المستشفى، كما أصيب شاب بقنبلة غاز بالقدم.

المصدر: RT