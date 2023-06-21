بوروشينكو: كييف استخدمت 30% فقط من قدراتها العسكرية في الهجوم المضاد

قال الرئيس الأوكراني السابق، بيوتر بوروشينكو، إن كييف استخدمت 30% فقط من قدراتها العسكرية في الهجوم المضاد.

وقال بوروشينكو في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية: "هذه فقط 30% من تشكيلاتنا المسلحة التي كانت تهدف إلى القيام بعملية هجوم مضاد".

وشدد على أن الجيش الروسي قوي بالفعل وأن لديه "خبرة قتالية فريدة".

وفي وقت سابق، أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية، بأن الهجوم المضاد يتقدم "أبطأ مما نود".

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد في اتجاهات جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك في 4 يونيو، حيث تركز الهجوم الرئيسي للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه من الجبهة، كما ألقت كييف بألوية قتالية دربها متخصصون في الناتو، ومسلحة بمعدات غربية في المعركة. وفي اجتماع مع المراسلين العسكريين في 13 يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح في أي اتجاه.

المصدر: نوفوستي