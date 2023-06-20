مراسلة RT: مستوطنون يعتدون على الصحفيين الفلسطينيين شمالي رام الله

أفادت مراسلة RT باعتداء مستوطنين إسرائيليين على الصحفيين الفلسطينيين المتواجدين في مكان تنفيذ العملية قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله، والتي أسفرت عن مقتل وجرح 8 إسرائيليين.

وانتشر مقطع فيديو يوثق اعتداءات المستوطنين على الصحفيين قرب مستوطنة "عيلي" شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ووقعت عصر اليوم الثلاثاء، عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.

ووصف الإعلام الإسرائيلي العملية بالصعبة والخطرة، حيث أشار إلى تصفية منفذي العملية.

وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16"، حيث يعتقد بأنها تعود للمنفذ الأول، فيما انطلقت عمليات البحث الإسرائيلية عن المنفذ الثاني الذي تمت تصفيته لاحقا في مدينة طوباس.

المصدر: RT