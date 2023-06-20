الأمن الفيدرالي الروسي يحذر من خطر حصول الإرهابيين على أسلحة إشعاعية وكيميائية

حذر نائب مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، إيغور سيروتكين، من وجود تهديد حقيقي بحصول منظمات إرهابية على فرصة لحيازة وسائل تدمير إشعاعي وكيميائي.

وقال سيروتكين في مؤتمر رفيع المستوى لرؤساء هيئات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: "لا تزال مشكلة وصول الأسلحة إلى الإرهابيين ملحة، لا سيما عندما تتورط في ذلك الدول الراعية المهتمة بزعزعة استقرار الوضع السياسي في جزء آخر من العالم".

وذكر المسؤول الروسي أن مثل هذا النهج قصير النظر سيؤدي إلى الانتشار العشوائي للأسلحة عبر "السوق السوداء" واستخدامها لأغراض إرهابية.

وأضاف: "نلاحظ ظهور تهديد حقيقي بأن تصبح المنظمات الإرهابية قادرة على حيازة وسائل التدمير الاشعاعي والكيميائي".

وأعرب المسؤول عن ثقة هيئة الأمن الفيدرالي الروسية بأن حاجة المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير منسقة لمواجهة محاولات المنظمات الإرهابية الدولية استخدام أحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتحديد الموقع الجغرافي والأسلحة الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيرة.

المصدر: نوفوستي