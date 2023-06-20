الاتحاد الأوروبي: حظر حزب "شور" المعارض في مولدوفا أمر شرعي

صرح المتحدث باسم الدبلوماسية الأوروبية بيتر ستانو بأن الاتحاد الأوروبي أخذ بعين الاعتبار الحظر المفروض على حزب "شور" بمولدوفا، مؤكدا حق المحكمة الدستورية في اتخاذ مثل هذا القرار.

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وقال ستانو في حديث لوكالة "نوفوستي": "أخذ الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية لإعلان حزب "شور" غير دستوري. تتمتع المحكمة الدستورية لجمهورية مولدوفا بصفتها المرجع الرئيسي بموجب الدستور بحق إعلان الكلمة الأخيرة في تفسير الدستور وتوافق القوانين الوطنية وقرارات الدولة مع القانون الأساسي".

وأعلنت المحكمة الدستورية في مولدوفا، أمس الاثنين، حزب "شور" المعارض غير دستوري. ووفقا لقرار المحكمة يعتبر الحزب محلا، فيما كلفت وزارة العدل المولدافية بإنشاء لجنة ستقوم بإزالة الحزب وحذفه من سجل الدولة. وسيحافظ نواب الحزب على مقاعدهم في البرلمان كنواب مستقلين.

ورحبت رئيسة مولدوفا مايا ساندو ورئيس الوزراء دورين ريتشان ورئيس البرلمان إيغور غروسو بقرار المحكمة الدستورية بشأن حزب "شور". من جهته صرح زعيم الحزب إيلان شوء أن أنصاره سيواصلون إجراء احتجاجات واسعة داعين إلى استقالة ساندو وحكومة وبرلمان البلاد. وأدان ممثلو الأحزاب المعارضة الأخرى قرار المحكمة أيضا.

المصدر: نوفوستي