الخارجية الصينية تعلق على تقدم بنغلاديش بطلب الانضمام إلى "بريكس"

صرحت وزارة الخارجية الصينية بأن بكين ترحب بأعضاء "بريكس" الجدد.

جاء ذلك على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في إفادتها الصحفية اليوم الثلاثاء، تعليقا على محاولة بنغلاديش الانضمام إلى منظمة البريكس.

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وتابعت ماو نينغ: "إن الصين ملتزمة بدفع عملية التوسع قدما، حيث نرحب بأكبر عدد ممكن من الشركاء المتشابهين في التفكير للانضمام إلى عائلة بريكس في أقرب وقت ممكن".

ووفقا لها، فإن توسيع الكتلة يمثل "إجماعا سياسيا لدول البريكس الخمس". وتابعت: "تعد دول البريكس منبرا مهما للتعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية. وقد التزمت المنظمة دائما بالدفاع عن التعددية القطبية، وتعزيز إصلاح نظام الحوكمة العالمي بنشاط، وتعزيز تمثيل الأسواق الناشئة والبلدان النامية وصوتها".

وكان مكتب رئيس وزراء بنغلاديش قد صرح، يوم أمس الاثنين، بأن بلاده قد تقدمت رسميا بطلب الانضمام إلى الكتلة التي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وكانت صحيفة Dhaka Tribune قد ذكرت في وقت سابق أن طلب الانضمام إلى المنظمة قد تم إرساله بعد اجتماع بين رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في جنيف يوم الأربعاء الماضي. ومن المتوقع أن تتم مناقشة توسيع مجموعة البريكس في القمة المقبلة للمنظمة، المقرر عقدها في جنوب إفريقيا أغسطس المقبل.

المصدر: نوفوستي