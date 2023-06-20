الاستخبارات الروسية: أوكرانيا تجري "عمليات تطهير" لموظفيها في الخارج وموسكو مستعدة لاستقبالهم

أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بأن كييف تجري "عمليات تطهير" في المؤسسات الأوكرانية في الخارج بهدف التعرف على الموظفين غير المخلصين وإعادتهم إلى وطنهم.

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وجاء في بيان صدر عن الجهاز: "تجرى في المؤسسات الأوكرانية في الخارج "عمليات تطهير" واسعة النطاق، بهدف التعرف على الموظفين غير المخلصين وضمان إعادتهم المبكرة إلى الوطن".

وأضاف البيان: "ندعو موظفي البعثات الدبلوماسية الأوكرانية ومكاتب هيئات الدولة الأوكرانية في الخارج. إذا شعرتم بالمسؤولية إزاء مصير وطنكم وضمان السلام والاستقرار في أوروبا وأنتم تواجهون ضغوطات من جانب النظام الإجرامي في كييف الذي يقود أوكرانيا إلى كارثة وطنية، فتعالوا إلى موسكو حيث ستضمن الحماية لكم ولأحبائكم".

وأعلن الجهاز أنه تعرف على عدد كبير من الدبلوماسيين الأوكرانيين وموظفي وزارة الدفاع والخدمات الخاصة ووزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية الذين قرروا عدم العودة إلى كييف بعد الانتهاء من رحلات عمل طويلة الأجل إلى الخارج.

وأوضح: "هذا ما يفعله العديد من موظفي المؤسسات الدبلوماسية الأوكرانية المعتمدين في دول الاتحاد الأوروبي. بعد الانتهاء من رحلة عمل طويلة الأجل، يبقون في البلدان المضيفة، ويغيرون وضعهم الدبلوماسي إلى وضع اللاجئ".

المصدر: نوفوستي