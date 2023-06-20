ناريشكين يتحدث عن "هجوم مضاد للناتو" في منطقة العملية العسكرية الخاصة

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين إن القوات الروسية تتصدى الآن لهجوم مضاد ينفذه ليس الجيش الأوكراني وإنما "مجموعة قوات الناتو" محاربة بإيدي الأوكرانيين.

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وقال ناريشكين اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة لـ"الجمعية التاريخية الروسية" التي يترأسها: "من الأصح القول إن قواتنا تتصدى للهجوم المضاد الذي تنفذه ما تسمى مجموعة قوات "الناتو"، التي تستخدم الجنود الأوكرانيين كقوة بشرية".

وأشارت موسكو مرارا إلى أن دول الغرب تتورط بشكل متزايد في النزاع في أوكرانيا من خلال توريدات أسلحة وتمويل وإرسال مرتزقة لنظام كييف.

المصدر: "نوفوستي"