بايدن أعمل في السياسة الخارجية مثل كيسينجر منذ مئتي عام

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعرف السياسة الخارجية بما لا يقل عن عميد الدبلوماسية الأمريكية هنري كيسنجر وانخرط فيها منذ 207 سنوات.

جاء ذلك وفقا لتقرير نشرته "بلومبرغ"، حيث تابع بايدن مازحا، خلال خطاب ألقاه في كاليفورنيا: "أنا على وشك أن أقول شيئا فظيعا. أعتقد أنني أعرف الكثير عن السياسة الخارجية الأمريكية مثل أي شخص يعيش اليوم، بما في ذلك كيسنجر... هذا ما كنت أفعله طوال حياتي، طوال الـ 207 عاما الماضية".

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وكان هنري كيسنجر، أحد أكثر السياسيين الأمريكيين موثوقية وإثارة للجدل، قد بلغ عامه المئة مؤخرا، فيما كان المنفذ الرئيسي للانفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، والذي أدى إلى انخفاض التوتر العالمي، والذي فتح الطريق، من بين أمور أخرى، أمام إبرام عدد من أهم معاهدات الحد من التسلح. وعلى الرغم من تقدم كيسنجر في السن، إلا أنه لا يزال دبلوماسيا يتم الاستماع إلى مواقفه، ليس فقط على جانبي المحيط الأطلسي، وإنما في مناطق أخرى من العالم.

وقد أصبح الرئيس الحالي للبيت الأبيض، البالغ من العمر 80 عاما بالفعل، أكبر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ سنا، ويجعله ذلك في أحيان كثيرة عرضة لمواقف محرجة.

المصدر: نوفوستي