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مقدم أمريكي: أوكرانيا ستفقد أوديسا وخاركوف لاحقا

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مقدم أمريكي: أوكرانيا ستفقد أوديسا وخاركوف لاحقا
Sputnik
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صرح المقدم الأمريكي دانييل دافيس بأن الجيش الروسي سيقوم بعد هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية بتحرير مدينتي أوديسا وخاركوف.

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وقال دافيس في بث قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "بعد تدمير القوات الهجومية الأوكرانية سيشن الروس هجوما مضادا باستخدام قواتهم الجديدة، ولن يكون لدى أوكرانيا ما يوقفهم. في هذه الحالة يمكنها فقدان خاركوف أو أوديسا، وفي أسوأ الأحوال يمكنها فقدان المدينتين".

وأشار الخبير أيضا إلى أن التدريب العسكري في الدول الغربية لم يساعد الأوكرانيين في تنظيم هجوم مضاد ناجح، لأنهم ما زالوا يرتكبون نفس الأخطاء التي أدت إلى تدمير قواتهم المسلحة.

المصدر: نوفوستي

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