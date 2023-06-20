وزير العدل الأمريكي يقوم بزيارة "تاريخية" للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

قام وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند أمس الاثنين بزيارة نادرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك خلال رحلة له إلى أوروبا تتركز حول اتخاذ إجراءات ضد روسيا.

ولم تصادق واشنطن قط على نظام روما الأساسي الذي أنشئت المحكمة بموجبه، بل حتى وصل الأمر بالإدارة الأمريكية السابقة إلى إصدار عقوبات ضدها بسبب تحقيقاتها في أفغانستان.

وقالت العدل الأمريكية في بيان لها إن غارلاند موجود في أوروبا "للاجتماع مع نظرائه الدوليين لمناقشة محاسبة روسيا والأولويات المشتركة الأخرى لتطبيق القانون"، واصفة زيارته للمحكمة الجنائية الدولية بأنها "تاريخية".

وقالت وزارته إن غارلاند سيتوجه الثلاثاء إلى السويد لعقد اجتماعات مع الوزراء هناك وكذلك مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

ونشرت الجنائية الدولية، التي أنشئت عام 2002 للنظر في الفظائع المرتكبة في العالم، مقطع فيديو عبر "تويتر" لغارلاند مجتمعا مع مدعي عام المحكمة كريم خان ورئيسها بيوتر هوفمانسكي.

🎥 The Attorney General of the United States, The Honorable Merrick B. Garland, visited the #ICC today@TheJusticeDept#BuildingSupportpic.twitter.com/IvmgAE7YtF — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) June 19, 2023

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وفي مارس، أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.

ورفضت موسكو التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، المذكرة ووصفتها بأنها مرفوضة وباطلة.

المصدر: أ ف ب