 
مباشر

وزير العدل الأمريكي يقوم بزيارة "تاريخية" للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

أخبار العالم

وزير العدل الأمريكي يقوم بزيارة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vjb3

قام وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند أمس الاثنين بزيارة نادرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك خلال رحلة له إلى أوروبا تتركز حول اتخاذ إجراءات ضد روسيا.

ولم تصادق واشنطن قط على نظام روما الأساسي الذي أنشئت المحكمة بموجبه، بل حتى وصل الأمر بالإدارة الأمريكية السابقة إلى إصدار عقوبات ضدها بسبب تحقيقاتها في أفغانستان.

وقالت العدل الأمريكية في بيان لها إن غارلاند موجود في أوروبا "للاجتماع مع نظرائه الدوليين لمناقشة محاسبة روسيا والأولويات المشتركة الأخرى لتطبيق القانون"، واصفة زيارته للمحكمة الجنائية الدولية بأنها "تاريخية". 

وقالت وزارته إن غارلاند سيتوجه الثلاثاء إلى السويد لعقد اجتماعات مع الوزراء هناك وكذلك مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

ونشرت الجنائية الدولية، التي أنشئت عام 2002 للنظر في الفظائع المرتكبة في العالم، مقطع فيديو عبر "تويتر" لغارلاند مجتمعا مع مدعي عام المحكمة كريم خان ورئيسها بيوتر هوفمانسكي.  

إقرأ المزيد
الكرملين: المحكمة الجنائية الدولية دمية في يد الغرب
الكرملين: المحكمة الجنائية الدولية دمية في يد الغرب

وفي مارس، أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.

ورفضت موسكو التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، المذكرة ووصفتها بأنها مرفوضة وباطلة.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا